Eriwan (AFP) Nach tagelangen Protesten hat der armenische Ex-Präsident und jetzige Regierungschef Sersch Sarkissjan Oppositionsführer Nikol Paschinjan getroffen. Die beiden Politiker kamen am Samstag in der Hauptstadt Eriwan zu Gesprächen zusammen, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Erst am Vorabend hatten erneut zehntausende Armenier gegen Sarkissjan protestiert. Mehr als 230 Demonstranten wurden bei den Protesten festgenommen.

