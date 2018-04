Santiago de Chile (AFP) Bei einer Gasexplosion in einer Privatklinik in Chile sind am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und rund 50 weitere verletzt worden. Das Personal der Deutschen Klinik in der Stadt Concepción habe das Gebäude evakuieren lassen, nachdem es austretendes Gas bemerkt habe, sagte der Polizeichef der Region Biobio, Rodrigo Médina. Techniker hätten daraufhin die Anlagen der Klinik untersucht. Die Explosion habe sich ereignet, als die Patienten nach der Entwarnung wieder in das Gebäude zurückgekehrt seien.

