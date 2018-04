Tokio (AFP) Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat einen Baum für den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio gestiftet, in dem auch verurteilte Kriegsverbrecher geehrt werden. Der Regierungschef plant nach Medienberichten vom Samstag aber keinen Besuch an dem Schrein zur Einnerung an die Kriegstoten. Besuche von Politikern dort sorgen regelmäßig für Kritik aus den Nachbarstaaten. Anfang Mai ist Abe Gastgeber eines Treffens mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In.

