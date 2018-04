Havanna (AFP) Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro ist am Freitag zu einem Besuch bei seinem neuen kubanischen Amtskollegen Miguel Díaz-Canel in Havanna eingetroffen. Maduro wurde auf dem Flughafen vom kubanischen Außenminister Bruno Rodriguez in Empfang genommen. Er komme "mit aller Energie der Welt", damit die beiden Länder weiter zusammenarbeiteten, sagte Maduro.

