Den Haag (AFP) Die internationalen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben am Samstag ihre Untersuchung in der syrischen Stadt Duma begonnen. Die Inspekteure hätten Proben genommen, teilte die OPCW an ihrem Sitz in Den Haag mit. Duma war am 7. April Schauplatz eines mutmaßlichen Giftgasangriffs, für den der Westen die syrische Staatsführung verantwortlich macht.

