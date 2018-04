Damaskus (AFP) Im Nordosten der syrischen Hauptstadt Damaskus haben tausende Aufständische am Samstag drei Ortschaften geräumt. Die Rebellen und ihre Angehörigen wurden mit Bussen aus den Orten Ruhaiba, Nassirija und Dschairud in der Region Ost-Kalamun in den Norden des Landes gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete.

