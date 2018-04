Kabul (AFP) Bei dem Selbstmordanschlag vor einem Zentrum zur Registrierung von Wählern in Kabul sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 48 Menschen getötet worden. 112 Menschen seien bei der Tat in der afghanischen Hauptstadt verletzt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Sonntag mit. Die von Extremisten bekämpfte Regierung Afghanistans will am 20. Oktober die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen.

