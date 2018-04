Kabul (AFP) In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntag ein Anschlag auf ein Zentrum zur Registrierung von Wählern verübt worden. Ein Selbstmordattentäter habe am Eingang des Zentrums in einer Menschenmenge Sprengsätze gezündet, sagte der Polizeichef von Kabul, Dawood Amin, der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe Opfer, aber die Zahl sei noch unklar.

