Neuss (AFP) Bei einem Badeunfall ist im nordrhein-westfälischen Neuss ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Mann sei am Samstagabend zusammen mit mehreren Begleitern zum Schwimmen in einen See gestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Wasser sei er dann plötzlich untergegangen.

