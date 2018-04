Kaiserslautern (AFP) Im rheinland-pfälzischen Steinwenden-Weltersbach ist ein Landwirt von seinem Traktor überrollt und getötet worden. Der 83 Jahre alte Mann habe am Samstag auf seinem privaten Waldgrundstück den Anhänger seines Traktors entladen wollen, als sich aus noch ungeklärter Ursache das Zugfahrzeug in Bewegung gesetzt habe, teilte die Polizeidirektion Kaiserslautern am Sonntag mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.