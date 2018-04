Reutlingen (AFP) Mit einem Kind auf den Schultern ist ein Mann in Baden-Württemberg in die Flammen eines Grillfeuers gestürzt. Wie die Polizei in Reutlingen am Sonntag mitteilte, nahm der 39-Jährige den achtjährigen Jungen bei einem Grillfest in Pliezhausen huckepack und stolperte. Beide fielen in die Grillstelle.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.