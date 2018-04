Wiesbaden (AFP) Die neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat dem früheren Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz Anerkennung für seine Arbeit gezollt. Es verdiene "größten Respekt", mit welcher Haltung er diese Zeit durchgestanden habe, sagte Nahles am Sonntag auf einem Bundesparteitag in Wiesbaden. Was Schulz in der "Achterbahn" seiner Amtszeit durchlebt habe, könnten andere nur erahnen. Die Delegierten reagierten darauf mit stehendem Applaus für ihren früheren Vorsitzenden.

