Wiesbaden (AFP) Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz hat die erstmalige Wahl einer Frau an die Parteispitze als "historischen Moment" bezeichnet. Dies sei "ein Fortschritt, der lange fällig war", sagte Scholz am Sonntag auf dem SPD-Bundesparteitag in Wiesbaden. Für das Amt der Vorsitzenden kandidieren dort Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange.

