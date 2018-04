Wiesbaden (AFP) Die SPD will sich im Zuge ihrer angestrebten Neuaufstellung auch programmatisch erneuern. Bis zum Jahr 2020 will die SPD "Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit liefern", wie es in einem am Sonntag auf dem Wiesbadener Parteitag gefassten Beschluss heißt.

