Essen (AFP) Unbekannte haben eine zum Paket verschnürte Leiche in den Rhein-Herne-Kanal in Nordrhein-Westfalen geworfen. Eine Kanufahrerin habe am Sonntag den grausigen Fund gemacht, teilten die Polizei in Essen und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Mit Hilfe der Wasserschutzpolizei sei der Leichnam geborgen worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.