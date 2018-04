Tokio (AFP) Die vermutlich älteste Frau der Welt ist im Alter von 117 Jahren in Japan gestorben. Nabi Tajima, geboren am 4. August 1900, sei am Samstag in einem Krankenhaus auf der Insel Kikai in der Region Kagoshima gestorben, teilte ein Behördenvertreter am Sonntag mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.