Warschau (AFP) In Polen sind am Wochenende zwei Männer festgenommen worden, die ein Konzert zur Feier des Geburtstags von Adolf Hitler veranstaltet hatten. Sie seien am Samstag bei einer Serie von Razzien mit rund 300 Einsätzkräften in Dzierzoniow festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Swidnica am Sonntag mit. Die Verbreitung "totalitärer Ideologien" kann in Polen mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden.

