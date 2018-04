Moskau (AFP) In der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind bei einer Razzia neun mutmaßliche Attentäter getötet worden. Wie das nationale Anti-Terror-Komitee am Sonntag mitteilte, erfolgte die Razzia nach dem Hinweis auf eine Gruppe, die sich in der Stadt Derbent versteckt halte und einen Anschlag in Russland am 1. Mai plane. Bei Schusswechseln mit der Polizei seien am Samstag neun Verdächtige getötet worden. Ein Mitglied der Sicherheitskräfte sei verletzt worden.

