Washington (AFP) Vor seinem Staatsbesuch in den USA hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine dauerhafte Rücknahme der Strafzölle für Stahl und Aluminium aus der EU verlangt. "Man führt keinen Handelskrieg gegen seine Verbündeten", sagte Macron in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Er hoffe, dass Präsident Donald Trump die Zölle gegen die EU dauerhaft zurücknehme.

