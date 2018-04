Beirut (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat wegen des ägyptischen Militäreinsatzes gegen Dschihadisten auf der Sinai-Halbinsel vor einer humanitären Krise gewarnt. Bis zu 420.000 Menschen in vier Städten der Region würden inzwischen "dringend humanitäre Hilfe" benötigen, erklärte die Organisation am Montag. Demnach fehlt es an Lebensmittelreserven, Medizin, Gas und weiteren Gütern, weil Personenverkehr und Gütertransport eingeschränkt wurden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.