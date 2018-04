Berlin (AFP) Die AfD hat Kritik von Sozialverbänden an ihrer Anfrage an die Bundesregierung zurückgewiesen, in der die rechtspopulistische Partei Behinderung in Zusammenhang mit Inzest und Zuwanderung gestellt hatte. Die politische Instrumentalisierung von Behinderten für den "offensichtlich parteipolitisch motivierten Kampf" gegen die AfD durch mehrere Sozialverbände sei unerträglich, erklärte die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst am Montag in Berlin.

