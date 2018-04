Fulda (AFP) Fast eineinhalb Jahre nach einem Banküberfall in Osthessen hat die Polizei einen Angestellten der Bank festgenommen. Der 51 Jahre alte Mann soll den Überfall auf die Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg in Steinau am Tag vor Heiligabend 2016 vorgetäuscht haben, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Montag mit. Damals waren rund 150.000 Euro erbeutet worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.