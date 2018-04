Berlin (AFP) Die deutsche Marine hat im Rahmen der EU-Mission "Sophia" im Mittelmeer mehr als 400 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Ein Aufklärungsflugzeug der European Union Naval Force - Mediterranean Operation "Sophia" habe am Sonntagnachmittag zwei vollbesetzte Schlauchboote auf hoher See nordwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis entdeckt, teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am Montag mit. Daraufhin sei die Fregatte "Sachsen" beauftragt worden, zu der angegebenen Position zu fahren.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.