Berlin (AFP) Vor einer Syrien-Geberkonferenz in Brüssel haben Hilfsorganisationen eine deutliche Aufstockung der Hilfsgelder zur Versorgung von Millionen Flüchtlingen in dem Bürgerkriegsland angemahnt. Die anhaltende Gewalt und Luftangriffe auf Zivilisten, Schulen und Krankenhäuser hätten seit Jahresbeginn weitere 700.000 Menschen innerhalb Syriens vertrieben, erklärten Organisationen wie Care, Oxfam und Save the Childern am Montag. Bislang seien aber nur 20 Prozent der notwendigen Hilfsmaßnahmen finanziert.

