Köln (AFP) Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat die Kritik an der deutschen Handelspolitik zurückgewiesen. Der Exportüberschuss sei da, weil die Bundesrepublik international viel investiere und zudem ein Portfolio an Produkten habe, "das ganz besonders in der Welt und im Augenblick attraktiv ist", sagte Hüther am Montag im Deutschlandfunk. Die Vorwürfe gegen Deutschland würden nicht dadurch richtiger, dass US-Präsident Donald Trump sie noch einmal formuliere.

