Berlin (AFP) FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner hat eine deutliche Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gefordert. Hier seien enorme Rücklagen aufgebaut worden, "die den Menschen gehören" und deshalb auch wieder in ihre Hände gehen müssten, sagte Lindner am Montag in Berlin. Dieser Aufgabe könne sich die Bundesregierung leicht stellen und müsse dies auch tun. "Die Sozialkassen sind keine Sparkassen", fügte Lindner hinzu.

