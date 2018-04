Bayreuth (AFP) In Oberfranken hat die Polizei in einer Privatwohnung mehr als 300 Marihuanapflanzen und eine professionelle Aufzuchtanlage für den Rauschgiftanbau entdeckt. Ein 37 Jahre alter Mann aus dem südlichen Bayreuther Landkreis sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit. Ein weiterer Haftbefehl gegen eine 58 Jahre alte Frau sei unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, zwei weitere Verdächtige seien frei geblieben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.