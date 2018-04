Konstanz (AFP) Mit mehr als hundert Stundenkilometern ist ein 21-jähriger Autofahrer durch eine 30er-Zone in Singen in Baden-Württemberg gerast. Die Polizei blitzte ihn in der Nacht zum Samstag mit 102 Stundenkilometern, wie das Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte.

