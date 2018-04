Neumünster (AFP) Ein norwegisches Paar hat einen Landsmann sturzbetrunken auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein ausgesetzt. Er sei am Montagmorgen barfuß auf der A7 bei Bordesholm aufgegriffen worden, teilte die Polizei in Neumünster mit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille. Autofahrer hatten den Mann den Beamten gemeldet und Hinweise auf ein Auto gegeben.

