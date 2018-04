Lübeck (AFP) Auf der Ostseeinsel Fehmarn ist am Wochenende ein siebenjähriger Junge durch einen Aufsitzmäher schwer verletzt worden. Dem Jungen wurde am Samstag durch das Schneidewerk des Mähers ein Fuß abgetrennt, wie die Polizei in Lübeck am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen saß demnach ein Neunjähriger unter Aufsicht der Familie auf dem Mäher.

