Friedberg (AFP) Mit lediglich sechs Stundenkilometern ist ein 83-Jähriger mit einem Traktor auf der Autobahn 5 in Hessen unterwegs gewesen. Mehrere Fahrer meldeten am Freitag, dass auf der A5 bei Butzbach ein Traktor extrem langsam fuhr, wie die Polizei Friedberg am Montag mitteilte. Auf der Autobahn ist eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern vorgeschrieben.

