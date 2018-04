Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifstreit am Bau hat die Gewerkschaft IG Bau offiziell das Scheitern der Verhandlungen erklärt. Als Schlichter soll nun der frühere Bundesarbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement einen Kompromiss suchen, wie die IG Bau am Montag in Frankfurt am Main mitteilte. Clement schlichtete seit 2007 bereits vier Mal. Die Schlichtungsstelle muss sieben Tage nach Anrufung der Schlichtung zusammentreten und dann binnen 14 Tagen eine Einigung finden.

