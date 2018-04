Schwerin (AFP) Die Zahl der Fälle politisch motivierter Kriminalität ist in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr um fast ein Fünftel gesunken. Waren im Jahr 2016 noch 1762 Delikte registriert worden, waren es 2017 nur noch 1417 Delikte, wie das Innenministerium in Schwerin am Montag mitteilte. Rund drei Viertel der Fälle waren demnach weiterhin Tatverdächtigen aus der rechten politischen Szene zuzuordnen. In diesem Bereich sei auch die Zahl der Gewalttaten leicht gestiegen. Hingegen sei die Zahl der Straftaten aus dem linken Bereich um rund 54 Prozent gesunken.

