Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Informanten bei der Enthüllung ungesetzlicher Praktiken besser schützen. Sie stellte am Montag einen Vorschlag für "EU-weite Standards" zum Schutz sogenannter Whistleblower vor. Dazu gehören "sichere Kanäle", um Informationen innerhalb von Organisationen und Unternehmen oder auch an die Behörden weiterzugeben. Die EU-Richtlinie soll auch den Schutz vor Entlassung oder sonstigen Repressalien verbessern.

