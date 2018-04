Lyon (AFP) Nach Aktionen von Rechtsextremen und linken Flüchtlingshelfern schickt die französische Regierung mehr Polizisten an die Grenze zu Italien. Innenminister Gérard Collomb erklärte am Sonntagabend, mit den zusätzlichen Polizisten solle "die vollständige Einhaltung der Kontrolle der Grenzen" sichergestellt werden. Zugleich kritisierte er "Provokationen" und "inakzeptable Aktionen" von "Ultra-Rechten" und "Ultra-Linken" in dem Grenzgebiet in den Alpen.

