Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat mit Anschlägen bei der Parlamentswahl am 12. Mai gedroht und alle Sunniten zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Wahllokale und alle darin würden "Ziel unserer Schwerter" sein, warnte IS-Sprecher Abu Hassan al-Muhadschir am Montag in einer Mitteilung im Messengerdienst Telegram. Die Sunniten sollten sich daher von ihnen fern halten.

