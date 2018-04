Sanaa (AFP) Im Bürgerkriegsland Jemen hat ein Luftangriff Rettungskräften zufolge eine Hochzeitsgesellschaft getroffen. Dabei seien mindestens 20 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden, erklärten Helfer am Montag. Die Attacke ereignete sich demnach am Sonntagabend in der von Huthi-Rebellen kontrollierten Ortschaft Bani Kais im Nordwesten des Landes. Die Rebellen machten die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition für den Luftangriff verantwortlich.

