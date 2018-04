Warschau (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk ist am Montag in einem Prozess um den Absturz der polnischen Präsidentenmaschine nahe der Stadt Smolensk 2010 als Zeuge vernommen worden. Tusk, der zum Zeitpunkt des Unglücks Polens Regierungschef war, nahm bei dem Gerichtstermin in Warschau seinen damaligen Stabschef Tomasz Arabski in Schutz, dem Versäumnisse bei der Vorbereitung der Reise vorgeworfen werden.

