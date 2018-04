Kopenhagen (dpa) - Der dänische Erfinder Peter Madsen soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall lebenslang ins Gefängnis.

Er sei sich bewusst, dass das für einen einzelnen Mord eine ungewöhnlich harte Strafe sei, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen am Montag in seinem Plädoyer. In diesem Fall gebe es jedoch keine mildernden, sondern nur verschärfende Umstände.

Madsen sei absolut nicht glaubwürdig und habe entsetzlich brutal gehandelt, sagte der Staatsanwalt. Sollte das Gericht in Kopenhagen keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen, fordere er Sicherungsverwahrung für unbestimmte Zeit.

Nach Ansicht seiner Verteidigerin kann Madsen nicht wegen Mordes aus sexuellem Motiv verurteilt werden. «Wir haben keine echten Beweise gehört», sagte Betina Hald Engmark in ihrem Schlussplädoyer. Die Staatsanwaltschaft stütze sich in ihrer Argumentation lediglich auf «Annahmen und schwache Indizien». Das Gericht dürfe sich nicht auf ein Bauchgefühl stützen.

U-Boot-Bauer Madsen ist angeklagt, die schwedische Journalistin Kim Wall gefoltert und ermordet zu haben. Dabei soll er ein sexuelles Motiv gehabt haben. Madsen selbst beschreibt einen tragischen Unfall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes. Diese Erklärung könne nicht abgewiesen werden, sagte seine Anwältin. «Nicht mein Klient muss beweisen, dass er etwas nicht getan hat. Die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass er etwas getan hat», betonte sie.

Zugegeben hat Madsen, dass er Walls Leiche nach ihrem Tod in Stücke sägte und über Bord warf.