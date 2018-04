Sanaa (AFP) Der politische Anführer der Huthi-Rebellen im Jemen ist bei einem Luftangriff getötet worden. Die Rebellen gaben am Montag den Tod des Chefs ihres Obersten Politischen Rats, Saleh al-Sammad, bekannt. Er sei vergangene Woche bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition in der Provinz Hodeida "zum Märtyrer geworden", hieß es in einer Erklärung der Huthi-Rebellen, die die Nachrichtenagentur Saba verbreitete.

