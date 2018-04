Berlin (AFP) Nach dem Skandal um zu Unrecht bewilligte Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will der Bundesrechnungshof die Prüfung der Behörde vorziehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am Dienstag in Berlin, er begrüße es "sehr, dass der Bundesrechnungshof entschieden hat, die ohnehin für dieses Jahr vorgesehene Prüfung der Asylverfahren vorzuziehen". Dabei gehe es um eine Prüfung der Organisation und der Abläufe im Bamf.

