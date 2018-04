Berlin (AFP) Der Bundestag soll am Mittwoch den neuen Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen einsetzen. Vorsitzende des Gremiums soll die CDU-Abgeordnete Mechthild Heil werden, wie Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin sagte. Die Bildung dieses Ausschusses geht auf das neu zugeschnittene Innenministerium von Horst Seehofer (CSU) zurück. Zu ihm gehören auch die Bereiche Heimat und Bauen.

