Santiago de Chile (AFP) Eine deutsche Delegation sammelt derzeit in Chile Informationen über die Sektensiedlung Colonia Dignidad, in der zur Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet (1973-1990) Menschen vergewaltigt, gefoltert und getötet wurden. Der mit dem Dossier befasste chilenische Richter Mario Carroza traf zu einer zweistündigen Unterredung mit Vertretern der deutschen Staatsanwaltschaft und des Justizministeriums zusammen, wie die chilenische Justiz am Dienstag mitteilte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.