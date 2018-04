Bonn (AFP) Die Bevölkerung in Deutschland wächst - aber unterschiedlich stark. Insgesamt 282 der 401 Kreise und kreisfreien Städte und damit die Mehrzahl gewannen zwischen 2010 und 2016 an Bevölkerung, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Dienstag in Bonn mitteilte. Während vor allem Großstädte und ihr Umland wachsen, verlieren dünn besiedelte Landkreise abseits der Ballungsräume weiter an Bevölkerung.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.