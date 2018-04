Münster (AFP) Diebe haben eine Geburtshelferin in Münster bestohlen. Die 39-Jährige sei mit einer hochschwangeren Freundin unterwegs gewesen, als dieser die Fruchtblase geplatzt sei, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag mit. Während sie sich auf der Straße um ihre Begleiterin kümmerte, hätten der oder die Unbekannten ihr das Portemonnaie geklaut.

