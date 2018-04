Halle (AFP) Experten haben schnelle Hilfen für traumatisierte Flüchtlinge in Deutschland gefordert. "Andernfalls können sich gravierende negative Konsequenzen ergeben - für die Betroffenen selbst, für deren nachfolgende Generationen und für die Gesellschaft", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

