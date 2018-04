Berlin (AFP) Ein irakisches Gericht hat das Todesurteil gegen die Deutsch-Marokkanerin Lamia K. wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in eine lebenslange Gefängnisstrafe umgewandelt. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Dienstag, die Todesstrafe gegen eine deutsche Staatsangehörige im Irak sei in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt worden. Das neue Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Die deutsche Botschaft Bagdad betreue die Betroffene weiterhin konsularisch.

