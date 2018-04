Hamburg (AFP) Bedingt durch mehrere abgefangene Großlieferungen von Kokain hat der Hamburger Zoll im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei der Bekämpfung des Drogenschmuggels aufgestellt. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten viereinhalb Tonnen Kokain, wie der Zoll am Dienstag in der Hansestadt bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz 2017 mitteilte. Im Vergleich zu 2016 habe sich die Menge des in Hamburg beschlagnahmten Kokains verdreiunddreißigfacht.

