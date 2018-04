Teheran (AFP) Der Iran hat die Europäer im Ringen um das gemeinsame Atomabkommen vor Zugeständnissen an US-Präsident Donald Trump gewarnt. Der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Ali Schamchani, sagte am Dienstag, es wäre "ein strategischer Fehler", wenn die europäischen Vertragspartner Großbritannien, Frankreich und Deutschland ein "Lösegeld" an Trump zahlen würden, um ihn in dem Abkommen zu halten.

