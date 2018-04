Mainz (AFP) Der "heute"-Show-Moderator Oliver Welke hat durch einen Satirebeitrag mit einem gekreuzigten Plüsch-Osterhasen nicht gegen Strafvorschriften verstoßen. Die Staatsanwaltschaft Mainz werde kein Ermittlungsverfahren wegen des am 6. April ausgestrahlten Beitrags einleiten, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller am Dienstag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mit. Der Inhalt des Beitrags und dessen Verbreitung erfüllten keinen Straftatbestand.

